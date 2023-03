Sur les traces des animaux sauvages Parking du nouveau cimetière de Mériel Mériel Catégories d’Évènement: Mériel

Sur les traces des animaux sauvages Parking du nouveau cimetière de Mériel, 18 novembre 2023, Mériel. Sur les traces des animaux sauvages Samedi 18 novembre, 14h00 Parking du nouveau cimetière de Mériel Partez à la découverte des animaux de la forêt à partir des indices qu’ils laissent derrière eux. Empreintes, excréments, bois, plumes, poils… De leurs empreintes aux restes de repas, comprenez leurs modes de vie et entraînez-vous à la technique de moulage d’empreinte au plâtre. Parking du nouveau cimetière de Mériel Rue de l’Abbaye du Val, 95630 Mériel Mériel 95630 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00 forêt animaux Ferme Ecancourt

