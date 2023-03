Les oiseaux de la réserve Parking du nouveau cimetière de Mériel Mériel Catégories d’Évènement: Mériel

Les oiseaux de la réserve Parking du nouveau cimetière de Mériel, 28 octobre 2023, Mériel. Les oiseaux de la réserve Samedi 28 octobre, 09h30 Parking du nouveau cimetière de Mériel Connaissez-vous ces bêtes à plumes ? Équipé de jumelles et d’un guide d’identification, vous observerez au cœur au cœur d’une réserve naturelle régionale la multitude d’oiseaux y trouvant refuge, et apprendrez même les critères pour les reconnaître !

Jumelles fournies sur place. Parking du nouveau cimetière de Mériel Rue de l’Abbaye du Val, 95630 Mériel Mériel 95630 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T09:30:00+02:00 – 2023-10-28T12:00:00+02:00

2023-10-28T09:30:00+02:00 – 2023-10-28T12:00:00+02:00 reserve naturelle régionale oiseaux ©LPOidf/a.bloquet

