La nuit, les chauves-souris sont de sortie ! Parking du nouveau cimetière de Mériel Mériel Catégories d’Évènement: Mériel

Val-d'Oise

La nuit, les chauves-souris sont de sortie ! Parking du nouveau cimetière de Mériel, 2 septembre 2023, Mériel. La nuit, les chauves-souris sont de sortie ! Samedi 2 septembre, 20h30 Parking du nouveau cimetière de Mériel Au cours d’une balade nocturne insolite, venez découvrir les chauves-souris de la Réserve naturelle régionale du Marais de Stors. Vous pourrez observer et écouter ces surprenants mammifères pendant leur chasse nocturne, à l’aide d’une Batbox ! Parking du nouveau cimetière de Mériel Rue de l’Abbaye du Val, 95630 Mériel Mériel 95630 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-02T22:30:00+02:00

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-02T22:30:00+02:00 chauve-souris marais Bretagne Sauvage

Détails Catégories d’Évènement: Mériel, Val-d'Oise Autres Lieu Parking du nouveau cimetière de Mériel Adresse Rue de l'Abbaye du Val, 95630 Mériel Ville Mériel Departement Val-d'Oise Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Parking du nouveau cimetière de Mériel Mériel

Parking du nouveau cimetière de Mériel Mériel Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meriel/

La nuit, les chauves-souris sont de sortie ! Parking du nouveau cimetière de Mériel 2023-09-02 was last modified: by La nuit, les chauves-souris sont de sortie ! Parking du nouveau cimetière de Mériel Parking du nouveau cimetière de Mériel 2 septembre 2023 Mériel Parking du nouveau cimetière de Mériel Mériel

Mériel Val-d'Oise