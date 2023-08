Journées Européennes du Patrimoine : Eymet | Balade nature Parking du moulin Eymet, 17 septembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Nous vous invitons à (re)découvrir des témoins du passé autour d’Eymet. Venez vous balader vers le lac de l’Escourou et ses alentours pour admirer ses lavoirs (les ‘tourons’) restaurés depuis peu, et tenter d’imaginer ce que fut la vie d’antan…

Cette promenade dominicale sera suivie d’un pique-nique. Pensez à amener de quoi vous nourrir et vous hydrater. Rendez-vous au parking du moulin à Eymet à 10h pour un départ en co-voiturage.

Les déplacements de site en site se fera en voiture..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

Parking du moulin

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



We invite you to (re)discover witnesses of the past around Eymet. Come and take a walk around the Escourou lake and its surroundings to admire its recently restored wash houses (the ‘tourons’), and try to imagine what life was like in the past…

This Sunday walk will be followed by a picnic. Remember to bring something to eat and drink. Meet at the parking lot of the mill in Eymet at 10am for a carpool departure.

The displacements of site in site will be done by car.

Le invitamos a (re)descubrir los testigos del pasado en los alrededores de Eymet. Venga a dar un paseo por el lago de Escourou y sus alrededores para admirar los lavaderos (les ‘tourons’) recientemente restaurados, e intente imaginar cómo era la vida en tiempos pasados…

Este paseo dominical irá seguido de un picnic. No olvide traer algo de comer y beber. Nos reuniremos en el aparcamiento del molino de Eymet a las 10 de la mañana para salir en coche compartido.

Los desplazamientos se harán en coche.

Wir laden Sie ein, die Zeugen der Vergangenheit in der Umgebung von Eymet (wieder) zu entdecken. Machen Sie einen Spaziergang zum Lac de l’Escourou und seiner Umgebung, bewundern Sie die kürzlich restaurierten Waschhäuser (die « Tourons ») und versuchen Sie sich vorzustellen, wie das Leben früher war…

Im Anschluss an den Sonntagsspaziergang wird ein Picknick veranstaltet. Denken Sie daran, etwas zu essen und zu trinken mitzubringen. Wir treffen uns um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Mühle in Eymet, um in Fahrgemeinschaften loszufahren.

Die Fahrten von Ort zu Ort werden mit dem Auto durchgeführt.

Mise à jour le 2023-08-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides