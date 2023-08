Journées Européennes du Patrimoine : Eymet | Balade nature et patrimoine Parking du moulin Eymet, 17 septembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Nous vous invitons à (re)découvrir des témoins du passé autour d’Eymet autour du lac de l’Escourou. Départ à 10h en covoiturage depuis le parking du moulin..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

Parking du moulin

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



We invite you to (re)discover witnesses of the past around Eymet and the Escourou lake. Departure at 10 a.m. by carpool from the mill parking lot.

Le invitamos a (re)descubrir testigos del pasado en los alrededores de Eymet y del lago de Escourou. Salida a las 10 h en coche compartido desde el aparcamiento del molino.

Wir laden Sie ein, Zeugen der Vergangenheit in der Umgebung von Eymet rund um den Lac de l’Escourou (wieder) zu entdecken. Abfahrt um 10 Uhr in Fahrgemeinschaften vom Parkplatz der Mühle.

Mise à jour le 2023-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides