Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins – Seillans parking du Moulin à huile, 23 juin 2023, Seillans.

Seillans,Var

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, visitez le moulin à huile de Seillans..

2023-06-23 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-23 12:30:00. .

parking du Moulin à huile

Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, visit the oil mill of Seillans.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio del País y de los Molinos, visite el molino de aceite de Seillans.

Besuchen Sie im Rahmen der « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins » (Tage des ländlichen Kulturerbes und der Mühlen) die Ölmühle von Seillans.

