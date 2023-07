Les estivales de la Nature : La vallée du Thouaret et ses richeses Parking du Monastère Luzay, 20 juillet 2023, Luzay.

Luzay,Deux-Sèvres

La vallée du Thouaret regorge d’une richesse naturelle insoupçonnée. Méconnue elle vous sera présentée à l’occasion d’une randonnée de 2km environ..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Parking du Monastère Rue du Monastère

Luzay 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Thouaret valley abounds in unsuspected natural riches. This little-known area will be presented to you on a 2km hike.

El valle de Thouaret abunda en riquezas naturales insospechadas. Esta zona poco conocida le será presentada en un paseo de 2 km.

Das Tal des Thouaret ist reich an ungeahnten Naturschätzen. Auf einer Wanderung von ca. 2 km Länge lernen Sie die unbekannte Natur kennen.

Mise à jour le 2023-07-01 par Maison du Thouarsais