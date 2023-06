Petit train touristique Carnac Parking du Ménec Carnac, 30 juin 2023, Carnac.

Carnac,Morbihan

Truculent et joyeux, le petit train touristique Le Bayon est comme une carte postale qui dévoile les trésors de la Bretagne Sud. Au fil des haltes, les visiteurs vont s’imprégner de l’atmosphère poétique de Vannes, du charme de Quiberon ou des mystères bien gardés de Carnac. Bienvenue à bord !.

Parking du Ménec Route des alignements

Carnac 56340 Morbihan Bretagne



The little tourist train Le Bayon is like a postcard revealing the treasures of Southern Brittany. During the stops, visitors will be able to soak up the poetic atmosphere of Vannes, the charm of Quiberon or the well-kept mysteries of Carnac. Welcome on board !

El pequeño tren turístico Le Bayon es como una postal que revela los tesoros del sur de Bretaña. En cada parada, los visitantes experimentarán la atmósfera poética de Vannes, el encanto de Quiberon o los misterios bien guardados de Carnac. ¡Bienvenido a bordo!

Der kleine, fröhliche Touristenzug Le Bayon ist wie eine Postkarte, die die Schätze der südlichen Bretagne enthüllt. Bei jedem Halt werden die Besucher in die poetische Atmosphäre von Vannes, den Charme von Quiberon oder die gut gehüteten Geheimnisse von Carnac eintauchen. Willkommen an Bord!

