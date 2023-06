Samoëns American Festival – Pôle équestre Parking du Marché Samoëns, 30 juin 2023, Samoëns.

Samoëns,Haute-Savoie

Le pôle équestre du Samoëns American Festival vous permettra de vous mettre dans l’ambiance du Far West avec des spectacles de chevaux, une compétition de Barrel Racing, le taureau mécanique, et des balades en poneys..

Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The equestrian centre at the Samoëns American Festival will put you in the Far West mood with horse shows, a Barrel Racing competition and pony rides.

El centro ecuestre del Festival Americano de Samoëns le sumergirá en el ambiente del Lejano Oeste con espectáculos ecuestres, una competición de carreras de barriles y paseos en poni.

Im Reitzentrum des Samoëns American Festival können Sie sich mit Pferdeshows, einem Wettbewerb im Barrel Racing, dem mechanischen Bullen, und Ponyreiten in die Atmosphäre des Wilden Westens versetzen lassen.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme de Samoëns