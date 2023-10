Marche rose de Verdun-sur-le-Doubs Parking du magasin bi1 Verdun-sur-le-Doubs Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Marche rose de Verdun-sur-le-Doubs
Samedi 21 octobre, 15h00
Parking du magasin bi1
Venez nombreux marcher pour la bonne cause.

2 parcours sont proposés : 5 et 10 km.

Inscription 3 euros entièrement reversée à la lutte contre le cancer du sein.

Rendez-vous à 15h sur le parking du magasin bi1
Parking du magasin bi1
21 Avenue Valéry Giscard d'Estaing
71350 VERDUN SUR LE DOUBS
Verdun-sur-le-Doubs
71350 Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00
octobre rose prévention cancer

