Vienne PROMOTION AUX SERRES DU LYCÉE DE THURÉ Parking du Lycée Agricole Thuré, 30 mai 2023, Thuré. PROMOTION AUX SERRES DU LYCÉE DE THURÉ 30 mai – 30 juin Parking du Lycée Agricole Entrée libre A compter du 30/05, -30% sur tout vos achats de plants de fleurs annuelles ou vivaces et plants de légumes/aromates.

Jusqu’à épuisement des stocks.

En faisant vos achats, vous valorisez en même temps le travail de nos élèves !

10 rue du Lycée, Thuré
Thuré 86540 Vienne
Nouvelle-Aquitaine
05 49 93 70 50
expl.thure@educagri.fr

30 mai 2023, 9h00-12h00
30 juin 2023, 14h00-18h00

