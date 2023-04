Sortie nature : si les animaux et le ciel m’étaient contés ! Parking du lavoir Craponne-sur-Arzon Catégories d’Évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Sortie nature : si les animaux et le ciel m'étaient contés !
Parking du lavoir, 6 mai 2023, Craponne-sur-Arzon

2023-05-06 20:30:00

Parking du lavoir Orcerolles

Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire . Vous êtes prêts pour un grand voyage à travers le monde de la nuit ?

Alors laissez-vous transporter dans le monde imaginaire des animaux crépusculaires grâce à Alain Ayme, notre conteur.

Réservation obligatoire.

Détails
Catégories d'Évènement:
Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire

