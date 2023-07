Grande chasse au trésor Parking du lac Lauzun, 26 juillet 2023, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Venez nombreux participer à la grande chasse au trésor organisée par la municipalité et aider Hector à retrouver le code de la valise à travers le village. Accessible dès 8 ans, les enfants restent sous la responsabilité des parents et doivent être accompagné. Sur inscription..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . .

Parking du lac Rue du 19 mars

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the great treasure hunt organized by the municipality and help Hector find the code of the suitcase through the village. Children aged 8 and over are the responsibility of their parents and must be accompanied. Registration required.

Ven a participar en la gran búsqueda del tesoro organizada por el ayuntamiento y ayuda a Héctor a encontrar el código de la maleta por el pueblo. Los niños a partir de 8 años son responsabilidad de sus padres y deben ir acompañados. Inscripción obligatoria.

Nehmen Sie zahlreich an der von der Gemeinde organisierten großen Schatzsuche teil und helfen Sie Hector, den Code des Koffers im ganzen Dorf zu finden. Zugänglich ab 8 Jahren, Kinder bleiben unter der Verantwortung der Eltern und müssen begleitet werden. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT du Pays de Lauzun