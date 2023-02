Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine : Sur les traces de la Grande Guerre en forêt de Montgé Parking du Haras du Sauvoy Saint-Soupplets Catégories d’Évènement: Saint-Soupplets

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine : Sur les traces de la Grande Guerre en forêt de Montgé Parking du Haras du Sauvoy, 17 septembre 2023, Saint-Soupplets. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine : Sur les traces de la Grande Guerre en forêt de Montgé Dimanche 17 septembre, 14h00 Parking du Haras du Sauvoy Un circuit d’environ 2 km (1h de marche), avec guide historique, pour découvrir les vestiges des combats qui se sont déroulés en forêt de Montgé en 1914 et de l’ancien camp retranché de Paris en 1915. Accessible à un large public et aux familles. Parking du Haras du Sauvoy 51 rue de Sauvoy 77165 Saint-Soupplets Saint-Soupplets 77165 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

