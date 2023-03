Sur les traces de la Grande Guerre en forêt régionale de Montgé Parking du Haras du Sauvoy Saint-Soupplets Catégories d’Évènement: Saint-Soupplets

Sur les traces de la Grande Guerre en forêt régionale de Montgé Parking du Haras du Sauvoy, 30 avril 2023, Saint-Soupplets. Sur les traces de la Grande Guerre en forêt régionale de Montgé Dimanche 30 avril, 14h00 Parking du Haras du Sauvoy Suivez notre guide historique pour partir à la découverte des vestiges des combats qui se sont déroulés en forêt régionale de Montgé en 1914 et de l’ancien camp retranché de Paris en 1915.

Circuit de 2 km, accessible à tout type de public et notamment aux familles. Parking du Haras du Sauvoy 51 rue de Sauvoy 77165 Saint-Soupplets

2023-04-30T14:00:00+02:00 – 2023-04-30T17:00:00+02:00

