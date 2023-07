Sortie famille au Lac du Der Parking du gymnase Jean Bernard & Lac du Der Vitry-le-François, 21 juillet 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Journée destinée aux familles avec enfants et aux personnes âgées. Départ et retour depuis le parking du gymnase Jean Bernard. Pique-nique le midi et baignade, jeux et balades sur la digue. 11h – 18h..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 18:00:00. .

Parking du gymnase Jean Bernard & Lac du Der

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Day out for families with children and senior citizens. Departure and return from the Jean Bernard gymnasium parking lot. Picnic lunch and swimming, games and walks on the sea wall. 11am – 6pm.

Una jornada para familias con niños y personas mayores. Salida y regreso desde el aparcamiento del gimnasio Jean Bernard. Comida campestre y baño, juegos y paseos por el dique. de 11.00 a 18.00 h.

Dieser Tag richtet sich an Familien mit Kindern und ältere Menschen. Abfahrt und Rückfahrt vom Parkplatz des Gymnasiums Jean Bernard. Picknick am Mittag und Schwimmen, Spiele und Spaziergänge auf dem Deich. 11h – 18h.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne