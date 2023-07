SOIRÉE CONCERT Parking du Gymnase Ban-de-Laveline, 22 juillet 2023, Ban-de-Laveline.

Ban-de-Laveline,Vosges

Soirée concert avec le groupe « Meet me next time ». Planche charcuterie fromage (sur réservation uniquement, 15€ pour 2). Buvette et tartes flambées. Tous les bénéfices seront reversés à l’association « Les Gazelles d’osez l’aventure ».. Tout public

Samedi 2023-07-22 18:30:00 fin : 2023-07-22 23:00:00. 0 EUR.

Parking du Gymnase Rue du Stade

Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est



Evening concert with the group « Meet me next time ». Delicatessen and cheese board (by reservation only, 15? for 2). Refreshment bar and tarts flambées. All proceeds go to the « Les Gazelles d’osez l’aventure » association.

Concierto nocturno con el grupo « Meet me next time ». Delicatessen y tabla de quesos (previa reserva, 15? para 2). Barra de refrescos y tartas flambeadas. Todos los beneficios se destinarán a la asociación benéfica « Les Gazelles d’osez l’aventure ».

Konzertabend mit der Gruppe « Meet me next time ». Wurst- und Käseplatte (nur mit Reservierung, 15? für 2 Personen). Getränkestand und Flammkuchen. Alle Einnahmen gehen an den Verein « Les Gazelles d’osez l’aventure ».

Mise à jour le 2023-07-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES