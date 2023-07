[Réal] Festival: OAI STAR x Nebraska x Toko Blaze x Dj Cali Parking du grand pré Jouques, 15 juillet 2023, Jouques.

[Réal] Festival: OAI STAR x Nebraska x Toko Blaze x Dj Cali Samedi 15 juillet, 18h00 Parking du grand pré Gratuit

[ ] #3 CONCERTS GRATUITS

✧ OAI STAR x Nebraska x Toko Blaze x Dj Cali ✧

Le rock’n’roll vous manque ? Celui qui file droit sans faire de concessions, fait courir l’adrénaline dans vos veines et accroche un sourire béat sur votre visage ? Pas de panique, Oaï Star débarque à Jouques !

L’association et la ville de s’associent à nouveau pour cette 3éme édition du [Réal] Festival et vous donnent rendez-vous à partir de 18h sur le parking du Grand Pré !

GRATUITS !

LINE UP :

️ DJ CALI

TOKO BLAZE

NEBRASKA

OAI STAR

INFOS PRATIQUES :

Buvette et restauration sur place

Parkings signalés et fléchés à l’entrée de la commune

WC sur place dans le Grand Pré

⛔ L’accès est INTERDIT aux animaux – même en laisse

⚠️ Nous rappelons avec pédagogie à nos visiteurs, qu’au vu de la crise sécheresse que nous traversons actuellement, aucune flamme, barbecue, étincelle…ne seront tolérés sur les parkings et sur le site.

━━━━━━━━━━━━━━━

Evènement en partenariat avec Radio Verdon – Radio France Bleue Provence –

_____________________________________________________________

Parking du grand pré Boulevard De la République, 13490 Jouques Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T18:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:59:00+02:00

