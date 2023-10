Cet évènement est passé LOUVIGNY (14) – Animation GONm – Oiseaux chanteurs du printemps Parking du golf de Louvigny Louvigny Catégories d’Évènement: Calvados

LOUVIGNY LOUVIGNY (14) – Animation GONm – Oiseaux chanteurs du printemps Parking du golf de Louvigny Louvigny, 13 avril 2023, Louvigny. LOUVIGNY (14) – Animation GONm – Oiseaux chanteurs du printemps Jeudi 13 avril, 09h00 Parking du golf de Louvigny Gratuit – Réservation par sms Oiseaux chanteurs du printemps

RDV 9h au parking du golf de Louigny

Ouvert au public

Gratuit

Jumelles conseillées

Réservation par sms

ph.gachet50@orange.fr

0689568574

Crédit photo : M. Garnodon Parking du golf de Louvigny 14111 Louvigny Louvigny 14111 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0689568574 »}] [{« link »: « mailto:ph.gachet50@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T09:00:00+02:00 – 2023-04-13T11:30:00+02:00

