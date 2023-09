Larraldota, entre forêt et Bidouze Parking du gite jacquaire à Arancou Arancou, 13 décembre 2023, Arancou.

Sortie VTT à la demi-journée (location possible de matériel).

Cette balade champêtre de 9km permet d’appréhender le patrimoine d’Arancou, entre forêt et Bidouze, avec des points de vue surprenants. L’église de ce charmant hameau est une étape du célèbre chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la voie de Tours. Après le franchissement du gué, la montée reste difficile (+100 m) dans le sous-bois de chênes et de châtaigniers jusqu’aux palombières en crête. Le long de la Bidouze, nous longeons des bâtisses des « Carbouères » et de « Larraldote », témoins d’une activité rurale plus intense naguère..

Half-day mountain bike outing (equipment hire available).

This 9km rural ride takes in the heritage of Arancou, between forest and Bidouze, with some surprising views. The church in this charming hamlet is a stage on the famous pilgrimage route to Santiago de Compostela, the Route de Tours. After crossing the ford, the climb remains difficult (+100 m) through oak and chestnut undergrowth to the palombières on the crest. Along the Bidouze, we pass the buildings of « Carbouères » and « Larraldote », witnesses of a more intense rural activity in the past.

Excursión de medio día en bicicleta de montaña (alquiler de material disponible).

Este paseo rural de 9 km recorre el patrimonio de Arancou, entre el bosque y Bidouze, con unas vistas sorprendentes. La iglesia de esta encantadora aldea es una etapa de la famosa ruta a Santiago de Compostela, el Camino de Tours. Tras cruzar el vado, la subida sigue siendo difícil (+100 m) por el sotobosque de robles y castaños hasta las palombières de la cresta. A lo largo de la Bidouze, pasamos por las construcciones de « Carbouères » y « Larraldote », testimonio de una actividad rural más intensa en el pasado.

Halbtagsausflug mit dem Mountainbike (Ausrüstung kann gemietet werden).

Auf dieser 9 km langen ländlichen Tour lernen Sie das Kulturerbe von Arancou zwischen Wald und Bidouze mit überraschenden Aussichtspunkten kennen. Die Kirche dieses charmanten Weilers ist eine Etappe auf dem berühmten Jakobsweg, dem Weg von Tours, nach Santiago de Compostela. Nach der Überquerung der Furt bleibt der Anstieg schwierig (+100 m) durch das Unterholz von Eichen und Kastanien bis zu den Taubenschlägen auf dem Bergrücken. Entlang des Bidouze-Flusses kommen wir an den Gebäuden von « Carbouères » und « Larraldote » vorbei, die von einer früher intensiveren ländlichen Tätigkeit zeugen.

