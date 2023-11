Objat fête Noël: village des manèges Parking du Foirail Municipal Objat, 15 décembre 2023, Objat.

Objat,Corrèze

Comme tous les ans, Objat fête Noël. Diverses animations au programme dont un village des Manèges. Tobogan de 28 mètres de long, Manèges enfants, Elastiques et stands friandises.

Sur le parking du Foirail Municipal..

2023-12-15 fin : 2023-12-31

Parking du Foirail Municipal

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As every year, Objat celebrates Christmas. A variety of activities are on the program, including a merry-go-round village. A 28-meter-long slide, children’s rides, elastic bands and candy stands.

In the Foirail Municipal parking lot.

Como cada año, Objat celebra la Navidad. El programa incluye diversas actividades, como un pueblo tiovivo. Un tobogán de 28 metros, atracciones infantiles, bandas elásticas y puestos de golosinas.

En el aparcamiento municipal de Foirail.

Wie jedes Jahr feiert Objat Weihnachten. Verschiedene Animationen stehen auf dem Programm, darunter ein Dorf der Karussells. 28 Meter lange Rutsche, Kinderkarussells, Gummibänder und Süßigkeitenstände.

Auf dem Parkplatz des Foirail Municipal.

