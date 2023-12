Les Balades Nature de Steven – Quand l’histoire façonne les espaces naturels Parking du concasseur Tréguennec Catégories d’Évènement: Finistère

fin : 2023-12-29 16:00:00 . Les stigmates de la seconde guerre mondiale sont encore bien visibles en baie d’Audierne. A partir de l’énigmatique Concasseur posé en pleine palue, nous vous proposons un plongeon dans cette période de l’histoire : le mur de l’Atlantique, l’intérêt stratégique du lieu, la construction des infrastructures, la vie autour de cette forteresse des dunes, mais aussi les effets imprévus sur la biodiversité. .

Parking du concasseur Prat Ar Chastel

Tréguennec 29720 Finistère Bretagne

