Sortie nature : « Champs de blés et belles des champs »  

Haute-Loire . On appelle « messicoles » ces plantes « qui habitent les moissons ».

Blanches, rouges, bleues, jaunes… ces sauvageonnes parsèment les champs de céréales de leurs couleurs chatoyantes.

Réservation obligatoire.

