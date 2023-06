Découverte de la Vallée de la Renarde Parking du Complexe du Jeu de Paume Boissy-sous-Saint-Yon, 19 août 2023, Boissy-sous-Saint-Yon.

Découverte de la Vallée de la Renarde Samedi 19 août, 09h00 Parking du Complexe du Jeu de Paume Sur inscription. Prévoir Pique-nique, bonnes chaussures et lunettes.

Les équipes de la CCEJR vous proposent, accompagnés d’une guide conférencière, de découvrir par une balade en minibus les lieux phares de la Vallée de la Juine.

Une Visite de territoire à Boissy-sous-Saint-Yon et ses environs, incluant la visite de l’église de Saint-Sulpice-de-Favières, une déambulation insolite et la visite des grandes propriétés avec Monsieur le Maire à Boissy-sous-Saint-Yon, un déjeuner à l’étang Jeu de Paume, ainsi que les visites du Château, de l’église et du Château de Saudreville à Villeconin, et une possible visite chez un céramiste à Boissy-sous-Saint-Yon, suivie d’une visite du clocher de l’église de Torfou.

Notre guide conférencière se fera un plaisir de vous présenter toutes ces richesses de notre territoire, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, et d’échanges lors de la pause pique-nique !

Parking du Complexe du Jeu de Paume Rue Albert Batteux 91790 Boissy-sous-Saint-Yon Boissy-sous-Saint-Yon 91790 Essonne Île-de-France accueil@ccejr.org 0183637090

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T09:00:00+02:00 – 2023-08-19T17:00:00+02:00

