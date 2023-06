Randonnée patrimoniale à Thoiry Parking du cimetière Thoiry, 17 septembre 2023, Thoiry.

Randonnée patrimoniale à Thoiry Dimanche 17 septembre, 15h00 Parking du cimetière Prévoir bottes si pluie

De la croix du Marterey à la glacière de la Rippe, en passant par le four communal, le bassin-lavoir et l’ancienne fruitière, partez à la découverte du patrimoine et des savoir-faire du hameau de Thorméroz sous la conduite d’un guide conférencier. Final chez un herboriste qui récolte ses plantes aromatiques et médicinales au-dessus du village.

Parking du cimetière Route de Thorméroz 73230 Thoiry Thoiry 73230 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 28 40 89

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Cliché Agnès Mollard