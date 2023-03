Visite du rucher communal Parking du cimetière paysager Marolles-en-Brie Catégories d’Évènement: Marolles-en-Brie

Visite du rucher communal Parking du cimetière paysager, 26 avril 2023, Marolles-en-Brie. Visite du rucher communal Mercredi 26 avril, 09h00 Parking du cimetière paysager La section Apiculture de l’association Rencontres Marollaises propose des animations autour du rucher de Marolles en Brie à quelques centaines de mètres de la Végétale ! Vous découvrirez l’apiculture, l’organisation des abeilles à l’intérieur de la ruche ainsi que les différentes phases de la vie de l’abeille. Vous serez accompagné d’un apiculteur pour observer la ruche vitrée. Parking du cimetière paysager Route de Brie, 94440 Marolles en Brie Marolles-en-Brie 94440 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T09:00:00+02:00 – 2023-04-26T12:30:00+02:00

