RANDONNÉE LIBRE « LA FORÊT D’ARGONNE » Parking du cimetière Futeau, 1 juillet 2023, Futeau.

Futeau,Meuse

Accompagné de votre carnet de promenade, découvrez, en famille, la forêt d’Argonne sur un parcours de 7,5 km ponctué d’énigmes sur le thème de l’environnement. A la fin de la balade, grâce aux différents indices, vous pourrez déchiffrer la phrase mystérieuse. Nous vous invitons à vous rendre ensuite à l’office de tourisme du Pays d’Argonne à Clermont-en-Argonne où une surprise vous attend !. Tout public

Vendredi 2023-07-01 fin : 2023-09-30 . 0 EUR.

Parking du cimetière

Futeau 55120 Meuse Grand Est



Accompanied by your walking booklet, discover the Argonne forest as a family along a 7.5 km route punctuated by enigmas on the theme of the environment. At the end of the walk, you’ll be able to decipher the mysterious phrase by following the various clues. Afterwards, we invite you to visit the Pays d’Argonne tourist office in Clermont-en-Argonne, where a surprise awaits you!

Acompañado de su cuaderno de senderismo, descubra en familia el bosque de Argonne a lo largo de un recorrido de 7,5 km salpicado de enigmas sobre el tema del medio ambiente. Al final del paseo, utilice las distintas pistas para descifrar la frase misteriosa. Después, le invitamos a visitar la oficina de turismo del Pays d’Argonne en Clermont-en-Argonne, ¡donde le espera una sorpresa!

Entdecken Sie mit Ihrer Familie und Ihrem Wanderbuch den Argonnerwald auf einer 7,5 km langen Strecke, die mit Rätseln zum Thema Umwelt gespickt ist. Am Ende des Spaziergangs können Sie dank der verschiedenen Hinweise den geheimnisvollen Satz entschlüsseln. Wir laden Sie ein, sich anschließend zum Fremdenverkehrsamt des Pays d’Argonne in Clermont-en-Argonne zu begeben, wo eine Überraschung auf Sie wartet!

Mise à jour le 2023-07-10 par OT DU PAYS D’ARGONNE