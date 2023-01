Chouettes et Hiboux des environs de Massigoux Parking du cimetière d’Aurillac Aurillac Catégories d’Évènement: Aurillac

Cantal

Chouettes et Hiboux des environs de Massigoux Samedi 4 mars, 18h15 Parking du cimetière d'Aurillac

Entrée libre, inscription conseillée. Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions climatiques

Balade à la tombée de la nuit pour découvrir les chouettes et hiboux des environs de Massigoux Parking du cimetière d’Aurillac Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Sortie de découverte du peuple ailé de la nuit aux abords immédiats de la ville d’Aurillac. Nous arpenterons les chemins en ce début de nuit dans l’espoir d’entendre et peut-être même d’apercevoir la Chouette hulotte ou la Chevêche. Et pourquoi pas d’autres espèces encore ?

En compagnie de bénévoles de la LPO Auvergne-Rhone-Alpes.

(Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions climatiques).

