Randonnée Bayac Parking du cimetiere Bayac, 13 août 2023, Bayac.

Bayac,Dordogne

Les marcheurs de la Vallée Dordogne vous présente son programme de marche.

Le départ de randonnée est le dimanche à 8h30 (veuillez arriver 10min avant).

Les randonnées d’été sont ouvertes à tout public et sans obligation d’avoir une licence.

Les chiens sont admis mais obligatoirement tenus en laisse.

13/08/2023 : Balade à Bayac – 10km – campagne environnante..

Parking du cimetiere

Bayac 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les marcheurs de la Vallée Dordogne presents its walking program.

Hikes start on Sundays at 8:30 a.m. (please arrive 10 minutes before).

Summer hikes are open to all, with no license required.

Dogs are welcome, but must be kept on a leash.

13/08/2023 : Bayac walk – 10km – surrounding countryside.

Les marcheurs de la Vallée Dordogne presenta su programa de senderismo.

Los paseos comienzan los domingos a las 8.30 h (hay que llegar 10 minutos antes).

Los paseos de verano están abiertos a todos y no se necesita licencia.

Los perros son bienvenidos, pero deben llevar correa.

13/08/2023: Paseo en Bayac – 10 km – alrededores.

Die Wanderer des Dordogne-Tals stellen Ihnen ihr Wanderprogramm vor.

Die Wanderungen beginnen sonntags um 8:30 Uhr (bitte kommen Sie 10 Minuten vorher an).

Die Sommerwanderungen stehen jedem offen und sind nicht lizenzpflichtig.

Hunde sind erlaubt, müssen aber an der Leine geführt werden.

13/08/2023 : Spaziergang in Bayac – 10km – umliegende Landschaft.

Mise à jour le 2023-06-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides