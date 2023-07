Les estivales de la Nature : Les insectes de la prairie humide du Châtelier Parking du Châtelier Thouars, 18 juillet 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Dans un méandre du Thouet, la prairie du Châtelier rassemble des milieux naturels remarquables et très variés. De belles prairies sèches accueillent une faune et une flore caractéristiques. Criquets et sauterelles seront observées facilement au cours d’une randonnée de 2 km environ..

Parking du Châtelier Route de Missé – Doret

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In a meander of the Thouet, the Châtelier meadow gathers remarkable and very varied natural environments. Beautiful dry meadows welcome a characteristic fauna and flora. Crickets and grasshoppers will be easily observed during a 2 km walk.

Situada en un meandro del Thouet, la pradera de Châtelier alberga una notable variedad de entornos naturales. Las hermosas praderas secas albergan una fauna y flora características. Es fácil observar grillos y saltamontes en este paseo de 2 km.

In einer Flussschleife des Thouet vereint die Wiese von Châtelier bemerkenswerte und sehr unterschiedliche natürliche Lebensräume. Die schönen Trockenwiesen beherbergen eine charakteristische Fauna und Flora. Grillen und Heuschrecken lassen sich auf einer etwa 2 km langen Wanderung leicht beobachten.

