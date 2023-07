Promenade et conversations sur le bâti ancien de Saint-Sauveur Parking du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’Évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne Promenade et conversations sur le bâti ancien de Saint-Sauveur Parking du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye, 16 septembre 2023, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Promenade et conversations sur le bâti ancien de Saint-Sauveur Samedi 16 septembre, 10h00 Parking du Château Inspiré par Pierre Pietresson de Saint-Aubin, participez à la promenade et conversation dans les rues de Saint-Sauveur-en-Puisaye, à la découverte de l’histoire du bâti, des maisons anciennes, qui font partie du patrimoine architectural de Puisaye. Parking du Château Place du Château, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Centre Bourg Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 11 56 61 04 https://www.toursarrasine-puisaye.fr/ Parcours dans les rues de Saint-Sauveur-en-Puisaye, à la découverte des maisons anciennes, représentatives du patrimoine architectural de Puisaye. parking du château. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

