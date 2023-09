Cet évènement est passé Exposition d’objets et véhicules anciens Parking du Champ de Foire Angles Catégories d’Évènement: Angles

Vendée Exposition d’objets et véhicules anciens Parking du Champ de Foire Angles, 17 septembre 2023, Angles. Exposition d’objets et véhicules anciens Dimanche 17 septembre, 10h00 Parking du Champ de Foire Présentation de collections:

– anciens cyclos

– plaques de muselet

– anciens 2 roues

– voitures anciennes Parking du Champ de Foire 85750 angles Angles 85750 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Angles, Vendée Autres Lieu Parking du Champ de Foire Adresse 85750 angles Ville Angles Departement Vendée Lieu Ville Parking du Champ de Foire Angles latitude longitude 46.408594;-1.401053

Parking du Champ de Foire Angles Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angles/