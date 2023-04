Marché de Saint-Romain-de-Jalionas Parking du Centre Commercial du Girondan Saint-Romain-de-Jalionas Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Romain-de-Jalionas

Marché de Saint-Romain-de-Jalionas Parking du Centre Commercial du Girondan, 1 janvier 2023, Saint-Romain-de-Jalionas. De bons produits fermiers à la vente : produits laitiers, fruits et légumes..

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Parking du Centre Commercial du Girondan Place de Passieu

Saint-Romain-de-Jalionas 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Good farm products for sale: dairy products, fruits and vegetables. Se venden buenos productos agrícolas: productos lácteos, frutas y verduras. Gute Bauernhofprodukte zum Verkauf: Milchprodukte, Obst und Gemüse. Mise à jour le 2022-05-27 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Saint-Romain-de-Jalionas Autres Lieu Parking du Centre Commercial du Girondan Adresse Parking du Centre Commercial du Girondan Place de Passieu Ville Saint-Romain-de-Jalionas Departement Isère Lieu Ville Parking du Centre Commercial du Girondan Saint-Romain-de-Jalionas

Parking du Centre Commercial du Girondan Saint-Romain-de-Jalionas Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-romain-de-jalionas/

Marché de Saint-Romain-de-Jalionas Parking du Centre Commercial du Girondan 2023-01-01 was last modified: by Marché de Saint-Romain-de-Jalionas Parking du Centre Commercial du Girondan Parking du Centre Commercial du Girondan 1 janvier 2023 Parking du Centre Commercial du Girondan Saint-Romain-de-Jalionas

Saint-Romain-de-Jalionas Isère