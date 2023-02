SAINT-LÔ/50 BLAINVILLE-sur-MER/50 : oiseaux des havres et des bords de mer Parking du centre aquatique de Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’Évènement: Manche

SAINT-LÔ/50 BLAINVILLE-sur-MER/50 : oiseaux des havres et des bords de mer Mercredi 22 février, 08h30

Gratuit.

Rendez-vous avec les oiseaux des havres et du bord de mer Parking du centre aquatique de Saint-Lô 85 rue Yvonne Godard 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{“link”: “mailto:abrodin@hotmail.fr”}] Animation organisée pour les adhérents du Saint-Lois et d’ailleurs.

Départ de Saint-Lô à 8h30 en covoiturage vers Blainville-sur-Mer/50 (compter 40 mn de route).

Observation des oiseaux des havres et du bord de mer : bernaches, canards, courlis et autres limicoles, hérons et aigrettes, etc…

Rendez-vous 8h30 au parking du centre aquatique de Saint-Lô ou bien sur place au parking situé à proximité de La Cabane à Blainville sur Mer. Du rond-point de Gonneville situé après Blainville sur la route touristique prendre à gauche vers la plage.

Bottes extrêmement obligatoires. Jumelles minimum. Longue vue si possible (les oiseaux peuvent être loin).

Réservations obligatoires par SMS ou courriel uniquement : abrodin@hotmail.fr ou 06 38 88 51 19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T08:30:00+01:00

2023-02-22T12:00:00+01:00

