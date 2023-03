Dans le cadre de Nuits des Forêts : Bio’Quiz Parking du CAT La Montagne, Entrée en forêt face au parking (suivre le fléchage) Cormeilles-en-Parisis Catégories d’Évènement: Cormeilles-en-Parisis

Dans le cadre de Nuits des Forêts : Bio’Quiz Parking du CAT La Montagne, Entrée en forêt face au parking (suivre le fléchage), 10 juin 2023, Cormeilles-en-Parisis. Dans le cadre de Nuits des Forêts : Bio’Quiz Samedi 10 juin, 14h00 Parking du CAT La Montagne, Entrée en forêt face au parking (suivre le fléchage) Et si nous nous connections à la nature ?

A l’aide de votre smartphone, explorez les recoins de la forêt à la recherche de QR Codes et tentez de répondre aux questions sur la biodiversité !

Questions multi-niveaux, idéal à réaliser en famille.

Cette activité nécessite d’avoir avec soi un smartphone chargé, ainsi que n’importe quelle application gratuite de lecteur de QR-Codes Parking du CAT La Montagne, Entrée en forêt face au parking (suivre le fléchage) Route Stratégique, 95240 Cormeilles-en-Parisis. Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T16:00:00+02:00

