Construction de cabane Parking du CAT La Montagne, Entrée en forêt face au parking (suivre le fléchage), 13 mai 2023, Cormeilles-en-Parisis. Construction de cabane Samedi 13 mai, 14h00 Parking du CAT La Montagne, Entrée en forêt face au parking (suivre le fléchage) Retrouvez-nous en forêt de Cormeilles-en-Parisis pour y construire votre cabane ! Partez à l’exploration des lieux pour trouver les éléments naturels dont vous aurez besoin, puis attelez-vous à la construction de votre super cabane ! Reconnexion à la nature garantie !

Le matériel nécessaire vous sera fourni sur place, pensez à adapter votre tenue à la météo.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

