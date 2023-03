COURSE CYCLISTE – LES BALLONS VOSGIENS Parking du casino Gérardmer Catégories d’Évènement: Gérardmer

Vosges . Deux circuits, deux départs : Départ des Ballons Vosgiens (163 km) à 7h45 et départ des crêtes (90 km) à 8h30.

Retrait des dossards la veille, au domaine skiable La Mauselaine, de 14h à 19h.

Repas chaud à la Brasserie du Grand Haut à partir de midi, sur présentation du ticket.

