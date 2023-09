Course de La Rose 2023 parking du Casino Fécamp, 15 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

La Rose Fécamp 2023

La course / marche caritative fécampoise “La Rose Fécamp” aura lieu le 15 octobre 2023 pour la promotion du dépistage du cancer du sein sont lancées. Cet événement, organisé par la Ville de Fécamp, à l’occasion d’Octobre Rose, réunit chaque année des milliers de participants dans une ambiance conviviale et survoltée.

Le rendez-vous est donné à 8h30 sur le parking du Casino de Fécamp.

Un échauffement réalisé par Tonic Gym aura lieu à 9h30 juste avant le départ de la course / marche.

Le circuit longera la plage, les bassins du port, traversera le centre-ville pour une arrivée place du Général Leclerc devant l’Hôtel de Ville..

2023-10-15 08:30:00 fin : 2023-10-15 12:30:00

parking du Casino

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



? La Rose Fécamp 2023 ?

Fécamp?s charity run/walk ?La Rose Fécamp? will take place on October 15, 2023 to promote breast cancer screening. Organized by the town of Fécamp to coincide with Pink October, the event attracts thousands of participants every year in a friendly, high-octane atmosphere.

The meeting point is at 8:30 a.m. in the Casino de Fécamp parking lot.

A warm-up by Tonic Gym will take place at 9:30 just before the start of the run/walk.

The circuit will run along the beach, past the harbor basins, through the town center and finish on Place du Général Leclerc, in front of the town hall.

? La Rose Fécamp 2023 ?

La carrera-caminata benéfica « La Rose Fécamp » se celebrará el 15 de octubre de 2023 para promover el cribado del cáncer de mama. Organizada por la ciudad de Fécamp coincidiendo con el Octubre Rosa, la prueba atrae cada año a miles de participantes en un ambiente amistoso y entusiasta.

El punto de encuentro es a las 8.30 h en el aparcamiento del Casino de Fécamp.

A las 9.30 h tendrá lugar un calentamiento a cargo de Tonic Gym, justo antes del inicio de la carrera/marcha.

El recorrido pasará por la playa, las dársenas del puerto y el centro de la ciudad, y terminará en la plaza del General Leclerc, frente al Ayuntamiento.

? La Rose Fécamp 2023 ?

Am 15. Oktober 2023 findet in Fécampoise der Wohltätigkeitslauf « La Rose Fécamp » statt, um die Brustkrebsvorsorge zu fördern. Diese Veranstaltung, die von der Stadt Fécamp anlässlich des Rosa Oktobers organisiert wird, vereint jedes Jahr Tausende von Teilnehmern in einer freundlichen und ausgelassenen Atmosphäre.

Der Treffpunkt ist um 8:30 Uhr auf dem Parkplatz des Casinos von Fécamp.

Um 9:30 Uhr findet ein von Tonic Gym durchgeführtes Aufwärmprogramm statt, kurz bevor der Lauf/Walk startet.

Die Strecke führt am Strand entlang, an den Hafenbecken vorbei, durch das Stadtzentrum und endet auf dem Place du Général Leclerc vor dem Rathaus.

