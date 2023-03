VISITE : RÉSERVE DE LA BELLE HENRIETTE Parking du Casino des Dunes L'Aiguillon-la-Presqu'île Catégories d’Évènement: L'Aiguillon-la-Presqu'île

Vendée . Partez à la découverte des particularités faunistiques et floristiques qui font de la Belle Henriette un endroit singulier ! Cet espace évolue librement sous l’effet des influences marines et des conséquences liées à l’évolution du climat. Parking du Casino des Dunes de l’Aiguillon la Presqu’ile Pas d’accès PMR (sable) Parking du Casino des Dunes Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île

