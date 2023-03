ESCAPADE PATRIMOINE : LES VILLAS MODERNISTES DE VAUX-SUR-MER Parking du casino de Pontaillac Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

ESCAPADE PATRIMOINE : LES VILLAS MODERNISTES DE VAUX-SUR-MER

Samedi 22 avril, 14h30

6.50 €, réservation obligatoire

Cette nouvelle escapade à Vaux-sur-Mer vous propose de découvrir l'architecture des années 1950 en suivant un itinéraire inédit. En parallèle de la reconstruction de Royan, de nombreuses villas ont en effet été construites dans un style résolument moderne sur le territoire de cette commune.

Parking du casino de Pontaillac
2,esplanade de Pontaillac, 17200 Royan

2023-04-22T14:30:00+02:00 – 2023-04-22T16:30:00+02:00

