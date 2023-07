FECAMP (76) – La migration des passereaux en sommet de falaise Parking du Cap Fagnet Fécamp, 28 octobre 2023, Fécamp.

FECAMP (76) – La migration des passereaux en sommet de falaise Samedi 28 octobre, 09h00 Parking du Cap Fagnet

Observation de la migration de milliers d’oiseaux (pinsons, étourneaux et autres) en route vers des contrées plus méridionales et utilisant le trait de côte comme « autoroute ».

Chaussures de marche et vêtements chauds et de pluie vivement conseillés.

Réservation obligatoire au 07.83.51.95.82

Parking du Cap Fagnet 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07.83.51.95.82 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T09:00:00+02:00 – 2023-10-28T11:00:00+02:00

2023-10-28T09:00:00+02:00 – 2023-10-28T11:00:00+02:00