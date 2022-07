Circuit : sur les traces du murs de l’Atlantique Parking du Cap Fagnet Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Circuit : sur les traces du murs de l'Atlantique 17 et 18 septembre Parking du Cap Fagnet

Prévoir chaussures confortables et vêtements chauds, RDV Parking du Cap Fagnet.

Petite randonnée sur les traces du Mur de l’Atlantique. Parking du Cap Fagnet Parking du Cap Fagnet 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie Jalonné de blockhaus et d’abris, le chemin vous conduira au supposé « hôpital militaire allemand », lieu insolite creusé dans la craie.

Fécamp est membre du club D-Day, piloté par la Région Normandie.

