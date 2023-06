Sortie Nature : Autour des mares et des étangs. Parking du camping municipal Flavignac, 13 juillet 2023, Flavignac.

Flavignac,Haute-Vienne

Guidés par un animateur nature de La Soupape Sauvage, partez à la découverte de l’étang St-Fortunat, de sa mare et de ses secrets. Apprenez à connaître ce milieu essentiel à la biodiversité et devenez incollables sur sa flore et ses petits habitants. Réservation obligatoire..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 16:00:00. EUR.

Parking du camping municipal

Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided by a nature guide from La Soupape Sauvage, discover the étang St-Fortunat, its pond and its secrets. Get to know this environment, essential to biodiversity, and learn all about its flora and small inhabitants. Reservations required.

Guiados por un guía de naturaleza de La Soupape Sauvage, salgan a descubrir el étang St-Fortunat, su estanque y sus secretos. Conozca este entorno esencial para la biodiversidad y aprenda todo sobre su flora y sus pequeños habitantes. Imprescindible reservar.

Entdecken Sie unter der Leitung eines Naturpädagogen von La Soupape Sauvage den Teich St-Fortunat, seinen Teich und seine Geheimnisse. Lernen Sie diesen für die Biodiversität wichtigen Lebensraum kennen und erfahren Sie alles über seine Flora und seine kleinen Bewohner. Reservierung erforderlich.

