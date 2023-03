Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù Parking du camping de Portez Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Locmaria-Plouzané . Notre ramassage mensuel se déroulera sur les plages de Locmaria-Plouzané le samedi 25 mars de 13h30 à 15h30.

Possibilité de prêt de gants et sac.

Prévoir des bottes, un pied de biche et un vieux couteau pour les cordages coincés dans les rochers.

Tri, pesée totale et débriefing en fin de ramassage.

Rendez-vous devant le parking du camping de Portez, pour ensuite se répartir sur les 3 plages et dans les rochers,

Les enfants accompagnés d’un adulte sont aussi les bienvenus !

Inscription numérique possible au préalable sur le site de l’association : https://colibris-wiki.org/arviltansou/?InscriptionRamassage Un petit moment convivial se fera après le ramassage, n’hésitez pas ramener des douceurs ?? (si les conditions météo le permettent) ?? covoiturage ?? pour ce ramassage, Vos offres et vos demandes via ce lien : https://colibris-wiki.org/arviltansou/?CovoituragE

arviltansou@disroot.org +33 6 28 58 69 72 https://colibris-wiki.org/arviltansou/?InscriptionRamassage

