Découverte/Animation Nature
Vendredi 8 septembre, 20h30
parking du bois de l'hospice 86500 saulgé
Saulgé
Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Gratuit Dans le cadre du programme d’animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l’Office de Tourisme vous propose de participer à une sortie nocturne. En compagnie de deux experts, vous apprendrez à utiliser une caméra thermique et le matériel de détection et d’identification des chauves-souris.

Cette sortie est adaptée pour les enfants à partir de 8 ans qui devront être accompagnés d’un adulte.

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96
Gratuit
parking du bois de l'hospice 86500 saulgé
86500 Saulgé
Vienne
Nouvelle-Aquitaine
accueil@sudviennepoitou.com
05 49 91 11 96

2023-09-08T20:30:00+02:00 – 2023-09-08T23:00:00+02:00

2023-09-08T20:30:00+02:00 – 2023-09-08T23:00:00+02:00
chauve-souris nocturne
Age min 8
Age max 99

