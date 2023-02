À l’écoute des chauve-souris Parking du Bois Chardon Soisy-sur-Seine Catégories d’Évènement: Essonne

Soisy-sur-Seine

À l’écoute des chauve-souris Parking du Bois Chardon, 2 septembre 2023, Soisy-sur-Seine. À l’écoute des chauve-souris Samedi 2 septembre, 20h00 Parking du Bois Chardon Animaux nocturnes et discrets, les chauve-souris ont injustement pâti d’une réputation « diabolique » entretenue par un cinéma hollywoodien en mal de sensations fortes. Ces petits mammifères attachants sont pourtant sous nos climats des régulateurs des populations d’insectes. Ils sont indispensables au bon équilibre de nos écosystèmes. Leur technique de chasse est fascinante de même que les stratégies mises en place par les insectes pour tenter de leur échapper. Equipés d’une « batbox » (appareil permettant d’entendre les ultrasons), nous pourrons identifier les espèces de chauve-souris présentes et les écouter chasser. Parking du Bois Chardon Rue Alphonse Daudet, 91210 Draveil Soisy-sur-Seine 91210 Essonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T18:00:00+00:00 – 2023-09-02T21:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Soisy-sur-Seine Autres Lieu Parking du Bois Chardon Adresse Rue Alphonse Daudet, 91210 Draveil Ville Soisy-sur-Seine Age minimum 6 Age maximum 90 lieuville Parking du Bois Chardon Soisy-sur-Seine Departement Essonne

Parking du Bois Chardon Soisy-sur-Seine Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soisy-sur-seine/

À l’écoute des chauve-souris Parking du Bois Chardon 2023-09-02 was last modified: by À l’écoute des chauve-souris Parking du Bois Chardon Parking du Bois Chardon 2 septembre 2023 Parking du Bois Chardon Soisy-sur-Seine Soisy-sur-Seine

Soisy-sur-Seine Essonne