Dans le cadre de Jardins ouverts : Sieste poétique et musicale nocturne
Vendredi 28 juillet, 20h30
Parking du Bois Chardon, Soisy-sur-Seine

Au sein d’un espace naturel remarquable,Flora Delalande et Romane Della Gaspera invitent le public à s’installer confortablement pour vivre une expérience sensible à travers les mots et la nature, dans la nuit tombante. Les yeux dans les étoiles, le bout du nez au vent, emmitoufflés sous la couette, avec les bruissements des arbres, venez rejoindre vos propres rêves. Les participants sont invités à apporter un tapis, coussin et sac de couchage / plaids afin de s’installer bien confortablement. »

Qui n’a jamais rêvé de s’endormir, bercé par la voix de deux poétesses et d’un violoncelle ?

Parking du Bois Chardon
Rue Alphonse Daudet, 91210 Draveil
Soisy-sur-Seine 91210 Essonne Île-de-France

2023-07-28T20:30:00+02:00 – 2023-07-28T22:30:00+02:00

