Un baume de soin fait en pleine nature Parking du Bois Chardon, 13 mai 2023, Soisy-sur-Seine. Un baume de soin fait en pleine nature Samedi 13 mai, 14h30 Parking du Bois Chardon Découvrez des plantes sauvages qui ont le pouvoir de nous soigner. Vous apprendrez à reconnaître quelques plantes médicinales de nos régions et, après cueillette, comment fabriquer votre propre baume des Petits Bobos fait en pleine nature. Une occasion de se sensibiliser aux règles de cueillette et à quelques notions botaniques pour reconnaître les plantes et éviter les confusions ! Matériel fourni. Apportez juste des sacs en papier et si possible un couteau de poche type opinel par famille. Parking du Bois Chardon Rue Alphonse Daudet, 91210 Draveil Soisy-sur-Seine 91210 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

