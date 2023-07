BALADE DES ROSELIÈRES – À VÉLO Parking du Bois Bedeau Savenay, 21 juillet 2023, Savenay.

Savenay,Loire-Atlantique

Venez découvrir la balade des roselières à vélo !.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 12:00:00. .

Parking du Bois Bedeau

Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and discover the reed beds by bike!

Venga a descubrir los cañaverales en bicicleta

Erleben Sie die Schilfrohrtour mit dem Fahrrad!

Mise à jour le 2023-06-20 par eSPRIT Pays de la Loire