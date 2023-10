Dieppe (70) – Animation GONm – Les oiseaux en ville durant l’automne Parking du belvédère du Chateau Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime Dieppe (70) – Animation GONm – Les oiseaux en ville durant l’automne Parking du belvédère du Chateau Dieppe, 8 novembre 2023, Dieppe. Dieppe (70) – Animation GONm – Les oiseaux en ville durant l’automne Mercredi 8 novembre, 10h00 Parking du belvédère du Chateau Inscription obligatoire 2h de balade à la découverte des oiseaux habitant en ville ou bien la survolant vers des quartiers d’hiver plus au Sud. Rendez-vous à 10h au parking du belvédère du château. Chaussures de marche conseillées. Inscription obligatoire : 07.83.51.95.82 Parking du belvédère du Chateau 1 Rue Alexandre Dumas, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07.83.51.95.82 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Dieppe, Seine-Maritime

Autres
Lieu
Parking du belvédère du Chateau
Adresse
1 Rue Alexandre Dumas, 76200 Dieppe
Ville
Dieppe
Departement
Seine-Maritime

